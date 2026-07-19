A Corato una messa in memoria delle vittime dei due terremoti in Venezuela

Sarà celebrata una santa messa in memoria delle vittime dei due tragici terremoti in Venezuela. La commemorazione si terrà domani alle ore 19 presso la chiesa di San Gerardo a Corato.



Gli organizzatori dell'evento Maddalena Leo, Pino Gabriele e Rosa Angela Zaza, rappresentanti della comunità italovenezuelana residenti a Corato, informano a tutta la collettività che saranno presenti al suddetto evento che lo scopo è di raccoglimento, in preghiera per tutte le vittime e per tutte le famiglie disagiate le cui abitazioni sono rimaste devastate per i due violenti terremoti. Precisano inoltre che non verranno raccolti donazioni in denaro o di qualsiasi genere. Per questo ci si può rivolgere ad altri canali idonei.