Controlli straordinari della Polizia di Stato a Corato: 80 persone identificate

Nell'ambito delle attività di prevenzione e contrasto alla criminalità diffusa, disposte dal Questore di Bari dott. Annino Gargano, sono stati effettuati nei giorni scorsi servizi straordinari di controllo del territorio nell'area della città metropolitana ed in particolare nei comuni di Noicattaro e Corato. Tali servizi finalizzati a prevenire i reati predatori, contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti e garantire una cornice di sicurezza e legalità, hanno visto l'impiego coordinato di personale dei Commissariati di P.S., della Questura, del Reparto Prevenzione Crimine "Puglia" e del Gabinetto Interregionale della Polizia Scientifica, unitamente a personale della Polizia locale, registrando un bilancio complessivo di oltre 120 persone identificate, decine di veicoli controllati e un arresto in esecuzione di un provvedimento di custodia cautelare.



Nel territorio di Noicattaro, le pattuglie impiegate hanno condotto una attenta attività di monitoraggio attraverso la quale sono state identificate 46 persone, tra cui due cittadini extracomunitari, tre minori e 14 persone con precedenti di polizia. Inoltre Sono stati altresì controllati 15 veicoli e sono state contestate 21 infrazioni al codice della strada, effettuato anche un fermo amministrativo di un motoveicolo. Sono stati, altresì, controllati alcuni esercizi pubblici tra cui un bar, una tabaccheria ed una sala giochi.



I controlli straordinari a Corato hanno riguardato i punti nevralgici della città. In questo contesto, grazie a 4 posti di controllo stradali, sono state identificate 80 persone, tra cui un cittadino straniero in regola con il permesso di soggiorno e 20 soggetti con precedenti di polizia. Sono 51 i veicoli controllati ed è stata contestata una infrazione al Codice della Strada con l'immediato ritiro della patente di guida. Nel corso delle attività sono state eseguite anche due perquisizioni personali; infine è stata data esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti del cittadino coratino. I servizi straordinari di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato proseguiranno regolarmente anche nelle prossime settimane, mantenendo alto il livello di attenzione e prevenzione su tutta l'area metropolitana di Bari.