Scuola e Lavoro
Concorsi attivi: presso Porta Futuro Corato un incontro di approfondimento
Inps, Regione Puglia ed altri Enti hanno indetto concorsi per selezionare risorse
Corato - domenica 19 luglio 2026 Comunicato Stampa
Martedì 21 luglio a partire dalle ore 10:30, presso lo sportello di Porta Futuro Corato, si terrà un incontro di approfondimento sui bandi di concorso per persone in possesso di licenza media, diploma, laurea, alcuni rivolti alle categorie protette.
Inps, Regione Puglia ed altri Enti hanno indetto concorsi per selezionare risorse (informatici, amministrativi, autisti, ecc...) da assumere a tempo indeterminato, con diverse disponibilità in Puglia.
L'evento, gestito dagli operatori dello sportello, costituirà occasione per fornire ai partecipanti strumenti di lettura dei bandi di concorso al fine di facilitarne l'iscrizione.
Inps, Regione Puglia ed altri Enti hanno indetto concorsi per selezionare risorse (informatici, amministrativi, autisti, ecc...) da assumere a tempo indeterminato, con diverse disponibilità in Puglia.
L'evento, gestito dagli operatori dello sportello, costituirà occasione per fornire ai partecipanti strumenti di lettura dei bandi di concorso al fine di facilitarne l'iscrizione.