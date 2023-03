Bandiere a mezz’asta per la giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid

Oggi, 18 marzo 2023, in occasione della giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid, le bandiere del Comune di Corato sono esposte a mezz'asta.La "Giornata nazionale per conservare e rinnovare la memoria di tutte le persone decedute a causa dell'epidemia da Coronavirus" è stata istituita dal Parlamento con la legge del 18 marzo 2021, scegliendo come data quella che nel 2020 ha visto il tragico passaggio dei camion militari carichi di bare per Bergamo.«La pandemia ha segnato la vita delle nostre Comunità, in modo irreversibile. Fare memoria delle vittime del covid è un dovere e un bisogno collettivo.Il pensiero che tante persone siano morte in solitudine rende il dolore della perdita difficile da accettare.La Comunità civile cittadina e nazionale, in questa giornata, nella consapevolezza della tragedia vissuta, ricorda chi non c'è più e abbraccia chi non ha potuto tenere per mano i propri cari, uomini e donne, negli ultimi momenti della loro esistenza terrena».Ha dichiarato il Sindaco Corrado De Benedittis.