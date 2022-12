Covid, 77 nuove positività a Corato nell'ultima settimana analizzata

La curva del tasso d'incidenza settimanale cambia nuovamente direzione, con un +9,2% nella settimana a cavallo tra fine novembre e inizio dicembre sul territorio dell'Area Metropolitana di Bari. Da 194,6 casi ogni 100mila abitanti si sale a 212,6, pari a 2.616 nuove positività rilevate. Sono 77 i nuovi casi positivi rilevati a Corato nel periodo compreso tra il 28 novembre e il 4 dicembre; più dei 73 registrati fra il 21 e il 27 novembre ma decisamente meno rispetto ai 123 che si sono contati tra il 14 e il 20 novembre.Nell'ultima settimana di campagna vaccinale anti-Covid, sono stati somministrati 4.660 vaccini, costituiti da circa il 91% di quarte (3.856) e quinte dosi (379), oltre ad un 8,3% di terze dosi (390). La quasi totalità è rappresentata ormai da vaccini nella formulazione bivalente (99,5%) e si conferma costante il contributo garantito dai medici di Medicina generale, che hanno erogato 2.231 dosi anti-Covid (47,8%) sul totale settimanale.Complessivamente il computo della campagna sale a 3 milioni e 161.371 somministrazioni, suddivise tra 1 milione e 123.741 prime dosi, 1 milione e 88.612 seconde, 837.773 terze, 108.814 quarte e 2.431 quinte dosi.La copertura vaccinale con tre dosi, nella popolazione a partire dai dodici anni, cresce lievemente (+0,1% sino all'80,6%) e attualmente riguarda 817.603 residenti tra Bari e provincia. Adesione alta nei gruppi target dai 50 anni in poi (87,6%) e soprattutto oltre gli 80, dove il 95,3% ha effettuato il previsto richiamo. La protezione con quattro dosi ("second booster") si attesta al 30,3% per i gruppi d'età dai 60 anni in su, arrivando a sfiorare il 45% (44,9) tra gli ultraottantenni.Le autorità sanitarie esortano la popolazione a continuare ad aderire alla campagna vaccinale, approfittando anche della possibilità di poter eseguire la vaccinazione anti-Covid e antinfluenzale nella stessa seduta.