"Barca di Santa Maria 2025": indetto a Corato il concorso a premi

Powered by

È stato indetto il nuovo concorso a premivolto a celebrare una delle più sentite tradizioni coratine con fantasia e creatività.I candidati dovranno realizzare una barca artistica con misure variabilidi lunghezza e, utilizzando solamente carta crespa e velina, tessuto, carta, legno e canne. È richiesta finanche l'Sono tre i filoni storici che spiegano le origini di questa consuetudine mariana. Il primo risale all'epoca paleocristiana quando i cristiani, perseguitati dai romani, per riconoscersi tra di loro, incidevano sullo stipite della porta della propria abitazione una barca stilizzata che richiamava il. La seconda teoria, invece, si focalizzava suiche erano soliti fare i pellegrini che si recavano nella. La terza tesi, infine, farebbe riferimento alche si tenevano durante leÈ possibile candidarsi entro il prossimo, alle ore 13, inviando domanda e foto della propria barca all'indirizzo email invia a: info@prolococorato.it La consegna della stessa deve avvenire entro il. In palio ci sonoe attestati per tutti i partecipanti.Per reperire informazioni e modulistica occorre visitare i siti www.prolococorato.it