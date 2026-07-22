Barca di Santa Maria
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"Barca di Santa Maria": torna a Corato il tradizionale concorso

L'iniziativa è organizzata in collaborazione con la Pro Loco Quadratum e la Città di Corato

Corato - mercoledì 22 luglio 2026 12.46 Comunicato Stampa
È online il nuovo concorso della "Barca di Santa Maria" in collaborazione con la Pro Loco Quadratum e la Città di Corato. Come ogni anno, torna il concorso che mantiene viva la secolare tradizione.

Al concorso possono partecipare cittadini singoli, associazioni o istituzioni ed è possibile partecipare con un solo manufatto. Le barche devono essere realizzate esclusivamente utilizzando carta crespa, velina o TNT (tessuto carta). Le dimensioni delle barche da esporre non devono essere inferiori a cm. 100 e superiori a cm. 300 di lunghezza, e non inferiori a cm. 50 e superiori a cm. 150 di larghezza e comunque devono essere illuminate all'interno.

Il modulo di partecipazione e il manufatto dovranno essere consegnati rispettivamente entro e non oltre le ore 13.00 dell'8 agosto 2026 e il 10 agosto 2026 presso la sede della Pro Loco Quadratum sita in Piazza Sedile, 41.
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