Furto sventato presso un pozzo artesiano a Corato: l'intervento della Metronotte

I malviventi sono stati costretti alla fuga e nulla è stato asportato

Nella tarda serata di domenica, un tentativo di furto è stato sventato presso un pozzo artesiano in zona Via Vecchia Bisceglie, a Corato. Non si tratta di un sito qualsiasi. In passato questo impianto era già stato preso di mira dai ladri di cavi elettrici, causando gravi disagi agli agricoltori che dipendono dal pozzo per irrigare i propri terreni.La Metronotte ha installato sistemi antintrusione collegati alla Centrale Operativa attiva 24 ore su 24. Domenica sera il sistema ha immediatamente rilevato l'intrusione. Le Guardie Particolari Giurate sono state inviate sul posto con la massima tempestività, mentre venivano contestualmente allertate le Forze dell'Ordine.I malviventi sono stati costretti alla fuga e nulla è stato asportato. Proteggere un pozzo artesiano significa proteggere il lavoro di chi vive di agricoltura, soprattutto in un periodo di caldo intenso in cui ogni interruzione dell'irrigazione può trasformarsi in un danno economico importante.