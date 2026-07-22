Omicidio Scavo a Bisceglie, testimone chiave in incidente probatorio

Saranno cristallizzate in un incidente probatorio le dichiarazioni di undell'omicidio di, il 43enne originario del quartiere Carbonara ritenuto vicino al clan mafioso, ucciso a colpi di arma da fuoco il 19 aprile scorso nella discoteca, nel nord barese.Il 26enne, presente sul luogo del delitto quella notte, è attualmente testimone di giustizia sotto protezione per avere dichiarato «di temere per la sua incolumità». Fu sentito la notte del delitto e le sue dichiarazioni sono ritenute «di particolare rilevanza», perché nelle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza avrebbe riconosciuto i due presunti esecutori materiali dell'omicidio, descrivendoli, poi identificati dagli investigatori nei 22enniIl primo è il figlio di, esponente del clan mafioso di Bari vecchia, ucciso in un agguato mafioso il 21 novembre 2018 e nipote di, anche lui ucciso in un agguato il 1° aprile 2024. L'omicidio Scavo, per gli inquirenti, sarebbe infatti una vendetta del clan Capriati nei confronti degli Strisciuglio, maturata dopo l'omicidio di Lello Capriati (per i due presunti sicari negli scorsi giorni è stato fissato l'inizio del processo a settembre dinanzi alla).Nell'inchiesta sul delitto Scavo sono indagati anche i due presunti complici, i 21enni. L'incidente probatorio inizierà dinanzi al giudice per le indagini preliminari delil 10 settembre. Oltre alle dichiarazioni del 26enne, saranno visionati anche i filmati.