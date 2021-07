Boom di prenotazioni del vaccino per effetto Green Pass. Come ottenerlo

in seguito a due dosi di vaccino anti-Covid (validità 9 mesi dalla seconda dose); in seguito alla prima dose di vaccino (validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla dose successiva); se si è guariti dal Covid (validità 6 mesi dalla data presente sul certificato di guarigione) tampone antigenico o molecolare con esito negativo (validità 48 ore dalla data presente sul referto)

Grande fermento e numerosi dubbi in seguito all'annuncio dell'entrata in vigore di un nuovo decreto sull'obbligatorietà del Green Pass da parte del presidente del Consiglio, Mario Draghi.Da una parte monta la protesta contro la decisione del Governo di limitare alcune attività e servizi a coloro che non abbiano la certificazione verde, con centinaia di manifestanti nelle piazze italiane così come accaduto anche a Bari dove un corteo ha sfilato da corso Vittorio Emanuele fino in piazza Prefettura, al grido di "Libertà" contro l'obbligo del green pass.Dall'altra, però, in Puglia, rispetto alla media dei giorni dal 19 al 22 luglio, si è registrato un boom di prenotazioni per la somministrazione del anticovid. Una conseguenza all'inserimento dell'obbligo di green pass che vede un aumento percentuale delle prenotazioni del 131,87%.Il nuovo decreto entrerà in vigore il prossimo 6 agosto. Al momento non è stato comunicato fino a quando resterà in vigore.È possibile ottenere il Green Pass:Il decreto stabilisce che, sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.È possibile avere il Green Passattraverso il sito dcg.gov.it , oppure tramite Fascicolo Sanitario Elettronico,. Per chi non dispone di strumenti tecnologici è possibile recarsi incon la tessera sanitaria, oppure rivolgersi al proprioIl Green Pass sarà obbligatorio per l'accesso a servizi e attività:a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso;b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostred) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;e) sagre e fiere, convegni e congressi;f) centri termali, parchi tematici e di divertimento;g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;h) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;i) concorsi pubblici.saranno tenuti a verificare che l'accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni.In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro, sia a carico dell'esercente, sia dell'utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte, in tre giorni diversi, l'esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.