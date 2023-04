Buche di via Francavilla: anziano perde il controllo del motociclo e cade rovinosamente

Brutta avventura per un signore nel tardo pomeriggio di ieri, nelle campagne tra Corato e Ruvo.L'anziano, mentre percorreva Via Francavilla (nel tratto successivo a quello appena asfaltato), a causa delle numerose e profonde buche di quel tratto, perdeva il controllo del suo motociclo e cadeva sull'asfalto, battendo rovinosamente il volto.Per fortuna al momento della caduta non sopraggiungeva alcun mezzo sulla stessa corsia.L'anziano ha ricevuto i primi soccorsi da alcuni automobilisti che percorrevano in quel momento la strada. Per l'entità delle ferite riportate è stato necessario l'intervento dei sanitari del 118, che sono giunti poco dopo sul luogo dell'incidente.Tornano dunque di estrema attualità le buche "killer", annoso problema delle strade comunali extraurbane.La macchia di sangue rimasta sull'asfalto nel punto dell'incidente, non è altro che l'ennesima tangibile prova del fatto che la situazione in quella zona sia diventata insostenibile e pericolosa.Brutta avventura per un signore nel tardo pomeriggio di ieri, nelle campagne tra Corato e Ruvo.L'anziano, mentre percorreva Via Francavilla (nel tratto successivo a quello appena asfaltato), a causa delle numerose e profonde buche di quel tratto, ha perso il controllo del suo motociclo, cadendo rovinosamente sull'asfalto con il volto.L'anziano ha ricevuto i primi soccorsi da alcuni automobilisti che percorrevano in quel momento la strada. Per l'entità delle ferite riportate è stato necessario l'intervento dei sanitari del 118, che sono giunti poco dopo sul luogo dell'incidente.Tornano dunque di estrema attualità le buche "killer", annoso problema delle strade comunali extraurbane.