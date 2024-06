Manutenzione straordinaria della pubblica illuminazione su via Andria

Inizio dei lavori di manutenzione straordinaria della pubblica illuminazione su via AndriaSi informa la cittadinanza che nei prossimi giorni, avranno inizio i lavori di manutenzione della pubblica illuminazione su via Andria.Durante il periodo dei lavori, potrebbero verificarsi disagi alla viabilità a causa del restringimento delle carreggiate. Si invita quindi la cittadinanza a prestare particolare attenzione alla segnaletica temporanea.Questi interventi, sebbene possano causare inconvenienti, sono fondamentali per migliorare la qualità della vita nella nostra città. L'aggiornamento e la manutenzione delle infrastrutture di pubblica illuminazione sono essenziali per garantire una maggiore sicurezza stradale e un ambiente urbano più accogliente e vivibile.I lavori interesseranno via Andria, dall'incrocio con via Ettore Fieramosca fino allo svincolo con la Strada Esterna Corciumi, un importante accesso alla città dalla Strada Provinciale 231, all'altezza dell'uscita Corato Nord. Attualmente, l'impianto di illuminazione pubblica su questa strada è inefficiente a causa dell'età e degli interventi stradali passati.Il progetto prevede:- Riqualificazione dell'impianto di pubblica illuminazione con tecnologia LED;- Scavi e ripristino del manto stradale nei punti di attraversamento;- Riqualificazione di parte dei marciapiedi.Il progetto, voluto dall'amministrazione comunale, in risposta alle esigenze del quartiere e della cittadinanza, mira, infatti, a migliorare l'efficienza e l'affidabilità dell'impianto di illuminazione pubblica, assicurando il suo funzionamento in condizioni di sicurezza e permettendo future espansioni delle linee elettriche.L'Amministrazione Comunale ringrazia anticipatamente i cittadini per la collaborazione e la pazienza che dimostreranno durante il periodo dei lavori, sottolineando l'importanza di questi interventi per un futuro più sicuro e luminoso.