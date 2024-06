Al Comune di Corato 1 milione di euro per rifare 4 importanti arterie stradali

Si tratta di via Bracco, via Francavilla, via Lamacupa e via Maglioferro

strisce continue bianche di 12 cm ai bordi della strada e una striscia continua centrale

scritte a terra con vernice rifrangente bianca per ridurre la velocità

pannelli integrativi di segnalazione su pali zincati

segnaletica luminosa con pannello fotovoltaico

rallentatori stradali tipo 3M

L'amministrazione De Benedittis ottiene il finanziamento perinalizzato al rifacimento di benOggetti di tali importanti e strategici interventi saranno le seguenti strade:Gli interventi mirano principalmente a migliorare la viabilità pubblica, ripristinando un adeguato livello di sicurezza a beneficio della popolazione residente e delle imprese presenti nelle aree interessate.In dettaglio, gli interventi su ciascuna strada si propongono di:1. migliorare la viabilità generale2. permettere un utilizzo più sicuro della strada anche per pedoni e ciclisti.Per raggiungere questi obiettivi, è prevista la scarifica/fresatura dello strato superficiale della strada, seguita dal ripristino del manto di usura in conglomerato bituminoso.Tutte le strade oggetto del finanziamento saranno completate con segnaletica orizzontale e verticale curata nei dettagli, prevedendo:L'uso della segnaletica mira a delimitare le corsie e ridurre la velocità del traffico veicolare, migliorando la visibilità e la sicurezza percepita, soprattutto per i pedoni.Prima della realizzazione delle strisce, si procederà alla pulizia e riconfigurazione delle banchine stradali.Questo progetto rappresenta una grande opportunità per Corato, migliorando significativamente la sua infrastruttura rurale e apportando benefici diretti agli agricoltori e alla qualità della vita dei residenti."Si prosegue nella gigantesca opera di risanamento del sistema viario urbano ed extraurbano su cui, come Amministrazione, siamo impegnati dal primo momento. É importante, in tal senso, intercettare tutti i bandi disponibili. In questo caso si è trattato di un bando regionale." Ha dichiarato il Sindaco, Corrado De Benedittis.