Buon Compleanno, Maggiolino Cafè

Aprire una nuova attività commerciale, in piena pandemia ed in periodo di restrizioni: quella che a tutti sarebbe sembrata una follia, per Domenico Di Candido è stata la svolta, un nuovo punto di partenza. Il suo "Maggiolino Café", festeggia il suo primo compleanno, il suo primo anno di attività, con determinazione e voglia di guardare ancora molto lontano. Il 27 febbraio sarà un giorno speciale per Domenico e il "Maggiolino Café" e a festeggiare l'importante ricorrenza ci saranno coloro che con la loro presenza resero il taglio del nastro un momento magico, ossia tutti gli amatori della Apulia Volks Club Bari, che del Maggiolino hanno fatto uno stile di vita."È stato un anno denso di emozioni con degli sprazzi di grande entusiasmo ma anche con dei dolori" racconta Domenico.La sua colazione è diventata un rito per quanti hanno scelto di iniziare la giornata passando dal Maggiolino Café."Abbiamo condiviso coi nostri clienti, affezionati e non, la gioia del caffè, dei momenti di relax, sempre col sorriso sulle labbra e col piacere di rendere più serena la pausa. E siamo felici di questo cammino che ci sta dando delle belle soddisfazioni" dice Domenico.Nonostante la recente perdita dell'adorato papà, Domenico non tradisce mai il suo essere brillante e disponibile, innamorato del Maggiolino, del suo bar e del suo lavoro."Maggiolino Café per me è molto più di un bar. È il luogo dove il rito del caffè diventa occasione per vivere il piacere della chiacchierata, del sorriso. È il luogo dove la passione traspare dalle preparazioni, dalla cura che mettiamo nel mettere a suo agio il cliente e nel proporre gustose prelibatezze. Il nostro punto di forza è il caffè Moreno, di alta qualità e di cui siamo esclusivisti e i prodotti della linea Meno Venti, che rendono più gustose le colazioni" dice con un pizzico di orgoglio.Al suo fianco c'è Anna, compagna nel lavoro e nella vita oltre che validissimo e professionale supporto. Una squadra affiatata, che ama il suo lavoro e che prova gusto nel vedere il cliente felice. Il tutto sempre e soltanto all'ombra del Maggiolino, la mitica automobile, divenuta stile di vita, che ha ispirato la nascita del locale.Domenica 27 febbraio sarà anche Carnevale. Le manifestazioni in città sono sospese in ragione dell'emergenza sanitaria ma Domenico e il suo staff hanno voluto omaggiare la ricorrenza raccogliendo dinanzi a Maggiolino Cafè le Volks addobbate a tema carnevalesco. Per gli equipaggi che giungeranno sarà un momento di doppia festa.Buon Compleanno Maggiolino Café