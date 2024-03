Inizio il percorso del Distretto Urbano del Commercio di Corato

Venerdì 15 marzo, nella Sala Verde del Palazzo di Città di Corato, alla presenza del Sindaco Corrado De Benedittis, dell'Assessore allo Sviluppo Economico Concetta Bucci, del dirigente di settore Giuseppe Sciscioli, del presidente Confcommercio Bari-BAT Vito D'Ingeo, del presidente Confcommercio G.I Luigi Menduni, del presidente Provinciale di Confesercenti Raffaella Altamura e del presidente Confesercenti Corato Domenico Grosso, sono stati conferiti, ai CAT delle due associazioni, i necessari incarichi per l'avvio dei lavori del Distretto Urbano del Commercio.Il DUC, istituito dal Comune di Corato, con Confcommercio e Confesercenti, è stato concepito con l'obiettivo di diventare un punto di riferimento essenziale per le attività commerciali e imprenditoriali di Corato, fungere da catalizzatore per lo sviluppo del tessuto economico locale, e accrescere l'attrattività commerciale e turistica della città, in linea con il Regolamento della Regione Puglia del luglio 2011.In tale ottica, è stato intrapreso un percorso ambizioso e concreto per il rilancio economico del territorio, a breve, medio e lungo termine.Numerose le iniziative previste e programmate che saranno adeguatamente presentate e comunicate, per consentire la più ampia partecipazione di tutti gli operatori coinvolti.Il Distretto, in seguito, sarà aperto a nuovi soci ed a tutti gli attori locali interessati alla valorizzazione del territorio.In conclusione, l'avvio dei lavori del DUC rappresenta un passo significativo verso lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione del patrimonio economico e culturale di Corato, grazie alla collaborazione tra istituzioni, associazioni e imprenditori.