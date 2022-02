L’amore sboccia in casa: con un divano o un letto Labartino in omaggio una smart TV

Stare a casa non è mai stato così romantico… e comodo.pensa alle giovani coppie e alle famiglie che vogliono trascorrere piacevoli serate in casa. Arriva così per il mese di febbraio 2022 una promo speciale che vi colpirà dritto al cuore.Acquistando un divano o un letto Labartino, subito in omaggio per tutti i clienti anche unaUna combo di cui innamorarsi, nel segno della comodità e delle belle serate in casa a tutto relax e dolcezza.Specialisti nel design di prodotti innovativi ed esteticamente originali e personalizzati,segue tutte le esigenze del cliente attraverso la produzione e la realizzazione di imbottiti custom-made, con premurosa artigianalità e cura di ogni dettaglio.Le creazioni sono personalizzabili in ogni dettaglio, dalle dimensioni alla scelta dei tessuti più particolari, per arricchire l'ambiente di casa o dell'ufficio con unche cattura l'attenzione.Nel nuovissimo store di Corato, in particolare, è possibile esplorare tutte le proposte dedicate al design made in Labartino. Nelsi possono toccare con mano le creazioni artigianali, con una vasta gamma di sofà, letti e poltrone dal design accattivante, e soluzioni professionali per l'arredo di casa, con oggettistica e complementi che sposano lo stile luxury e l'artigianalità della storia di Labartino.È possibile scoprire tutti i dettagli dell'iniziativa sui canali social di Labartino e negli store di Corato e Bitonto: la promo durerà fino alPer maggiori informazioniCorato - S.p. 231, 32Bitonto - Viale Giovanni XXIII, 4327 0248252Sito web http://www.labartino.it/ Facebook https://www.facebook.com/divaniperdavvero Instagram https://www.instagram.com/labartino_hometailors/