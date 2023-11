Documento strategico del commercio, un nuovo regolamento per le attività commerciali della Città

Il prossimo lunedì 6 novembre, un evento di grande risonanza si terrà nel suggestivo Chiostro di Palazzo di Città: il tessuto commerciale locale si prepara a svelare il suo piano di azione per il futuro. Alle ore 17:00 si terrà infatti un incontro pubblico di portata significativa, finalizzato all'illustrazione del tanto atteso "Documento Strategico del Commercio".Il Documento Strategico del Commercio rappresenta una pietra miliare nella regolamentazione delle attività commerciali presenti nel territorio comunale, un testo normativo unico che getta le basi per una crescita economica ben ponderata e sostenibile.L'evento sarà introdotto dai saluti istituzionali delle figure chiave dell'amministrazione e delle associazioni economiche locali. Il Sindaco Corrado Nicola De Benedittis darà il benvenuto a tutti i presenti, seguito dal Presidente della Consulta dello Sviluppo Economico e del Lavoro, Franco Squeo, il Presidente Provinciale di Confcommercio Bari/BAT, Vito D'Ingeo, l'Amministratore di CAT Confesercenti Bari, Domenico Grosso e il Presidente della Commissione Sviluppo Economico, Vincenzo Mastrodonato.Il Dirigente SUAP del Comune di Corato, Pippo Sciscioli, prenderà la parola per offrire un'esaustiva panoramica delle normative, delle finalità e del funzionamento del Documento Strategico del Commercio, gettando luce sul contesto regolatorio in cui si colloca.L'evento non si limiterà all'aspetto formale, ma si arricchirà di una discussione approfondita sulle "Prospettive di Sviluppo Economico". Concetta Bucci, Assessore alle Attività Produttive, insieme a Luigi Menduni, Presidente del G.I. Confcommercio Corato, Raffaella Altamura, Presidente di Confesercenti Bari, Savino Montaruli, Presidente di CasAmbulanti - UniPuglia, e Michele Piccione, Presidente di CNA Bari/BAT, offriranno un'analisi approfondita e ponderata sul futuro economico della città di Corato.L'intero evento sarà moderato da Michele Modesti, il vice presidente della Consulta dello Sviluppo Economico e del Lavoro.La città è invitata a partecipare a questo incontro di grande interesse, inclusi i rappresentanti delle consulte, il Forum dei Giovani, le forze politiche, le associazioni di categoria, gli enti no-profit.Un'occasione unica per plasmare il futuro del commercio locale e contribuire alla crescita economica sostenibile della comunità.