C’è un futuro a Levante? Focus nel nuovo talk di “Hey Sud”

Un confronto operativo verso i nuovi orizzonti dei Balcani e del Mediterraneo tra imprenditori e rappresentanti delle istituzioni, in cui lagioca un ruolo da assoluta protagonista.Nella nuova tappa del ciclo di talkideati da, Sales Responsible South Area Consulting di EY, si è parlato dicon un proficuo scambio di visioni tra il mondo dell'impresa e le istituzioni: sono intervenuti all'appuntamento che si è svolto ieri a Barletta, Direttore di Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Puglia,, Commissario straordinario del Governo della ZES Adriatica,, Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale,, imprenditore, Presidente dell'Ente Autonomo Fiera del Levante e Presidente della Banca Popolare di Bari,, Presidente Confindustria Puglia e Presidente Confindustria Albania, e, EY Consulting Market Leader di EY.Importante spazio è stato dedicato alle opportunità legate al cosiddetto, un asse strategico dal punto di vista logistico tra il mare Adriatico e il Mar Nero, in cui la Puglia diventa centro nevralgico di arrivi e partenze verso iCollegando in una vera e propria rete i porti di Bari e Brindisi ad Albania, Macedonia del Nord e Bulgaria, questo progetto può rendere la Puglia un ponte tra i vari paesi del bacino del Mediterraneo ma anche una porta proiettata verso l'Oriente.Tra vantaggiose opportunità e superamento degli attuali limiti della "lentocrazia" ancora pressante nel Sud Italia, si è discusso anche dell'istituzione dellee delle nuove prospettive per la ZES, anche in vista della nuova riforma prevista dal DL Sud.Proprio la ZES è un primo importante bacino di crescita per il nostro territorio: come riferito dal commissario Guadagnuolo, nell'ultimo annohanno investito nel territorio della ZES Adriatica, di cui tre in Puglia e una in Molise. L'ultima autorizzazione in ordine di tempo è stata rilasciata alla multinazionale LIDL per la creazione di un ampio hub logistico in areaIl talk, condotto dal giornalista di Telenorba, è disponibile on demand su tutte le piattaforme EY.