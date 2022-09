Saranno presentati lunedì 19 settembre, nel corso di una conferenza stampa, i dettagli dell'indagine conoscitiva sulle imprese coratine con un focus su mobilità, infrastrutture e servizi per le attività produttive. Il questionario è stato promosso dalla Consulta per lo sviluppo economico del Comune di Corato e sarà sottoposto ai destinatari nelle prossime settimane.L'appuntamento è fissato per le ore 18:30 nella Sala verde a Palazzo di Città. Interverranno(Sindaco di Corato),(assessore alle attività produttive),(presidente della Consulta per lo sviluppo economico) e(coordinatrice della Commissione ambiente). Un momento interessante di verifica dello stato dell'arte delle realtà economiche e produttive operanti sul territorio coratino.