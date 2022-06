Il design di Labartino incontra la professionalità di Cipriani Group

11 foto Seconda edizione di "Aperi-Design"

Una sinergia inedita e vincente, quella tra il design artigianale di Labartino Italian Home Taylor e la professionalità di Cipriani Group, fornitore di arredi e prodotti per parrucchieri.Due eccellenze imprenditoriali "vicine di casa" a Corato, insieme per una speciale serata di stile e convivialità. Ieri sera si è svolta la seconda edizione diin concomitanza con la nuova apertura dello showroom di Cipriani Group: una serata di gusto, musica e soprattutto un'occasione per incontrare amici, clienti, architetti, designer e imprenditori locali.Ampio spazio alla bellezza in ogni sua forma negli spazi esterni dei due showroom sulla SP231 n° 32 a Corato. Con la selezione musicale del noto dj produttore Nicola Amoruso, catering di Giuvida e la partnership di Homewear Abbigliamento, durante la serata sono intervenute le due influencer Fabrizia Santarelli (da "L'isola dei famosi") ed Elisabetta Laterza.intesse progetti su misura per ogni cliente: con una produzione personalizzata di imbottiti unici, arricchisce il design dell'ambiente casalingo o professionale con un tocco speciale di artigianale originalità. Un'ampia gamma di tessuti e rifiniture sono le componenti che rendono una creazione Labartino del tutto esclusiva.si occupa di forniture di arredamenti per saloni di estetica e parrucchiere, curando anche ogni aspetto tecnico dei saloni con i migliori prodotti e attrezzature per la cura dei capelli e della bellezza: esperienza e professionalità dedicate ai parrucchieri a 360 gradi, grazie al lavoro della famiglia Cipriani che sin dagli anni 60/70 radica la sua attività nel settore.