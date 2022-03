Top 200 Puglia, anche Corato fra le eccellenze pugliesi che dominano il mercato

Sono le principali aziende che spingono l'economia made in Puglia, giganti presenti sul mercato e che rispondono alle sfide dell'attualità per restare al vertice. La ricerca Top 200 Puglia del 2022, condotta da PwC e dal Dipartimento di economia, management e diritto dell'impresa dell'Università di Bari, e pubblicata sulle pagine di Repubblica, elenca le prime 200 aziende per fatturato con sede legale in Puglia.Su tutte dominano la grande distribuzione e il settore agroalimentare: molte infatti afferiscono al settore "food", soprattutto pasta e olio, con marchi riconosciuti in Italia e anche all'estero, nonché presenze storiche del territorio. Perdono colpi invece settori come mobili, meccatronica e abbigliamento, probabilmente a causa del calo dell'export.La parola comune da usare potrebbe essere "resilienza". Sono aziende ben radicate sul territorio, selezionate in base al fatturato espresso nell'anno 2020, primo anno del Covid-19: nonostante imprevisti e imponenti difficoltà, sono riuscite a consolidare la propria posizione.Svetta al primo posto, confermando il primato dello scorso anno in classifica, la Megamark srl, gruppo leader nel Sud Italia - sede centrale a Trani - con oltre 500 supermercati diretti e affiliati presenti in Puglia, Campania, Molise, Basilicata e Calabria, con ricavi in crescita che superano il miliardo di euro raggiungendo precisamente quota 1.282.069.000. Dello stesso gruppo anche Megagest srl, che si attesta al decimo posto con un grande incremento dei ricavi rispetto al 2019 (pari a 314.909.000).Secondo posto per un'eccellenza coratina, Casillo Commodities spa, con ricavi che nel 2020 sono stati pari a 1.085.711.000. Al gruppo Casillo di Corato, la food company leader mondiale nella lavorazione e nella distribuzione del grano duro, appartiene anche Molino Casillo spa, presente al settimo posto della classifica (ricavi nel 2020 di 628.800.000).Terza in classifica l'azienda Magna PT spa con sede a Modugno, leader nel settore delle trasmissioni per autovetture e veicoli commerciali. A completare la top 10 in Puglia figurano Apulia Distribuzione srl (quarto posto), Eurospin Puglia spa (quinto posto), Cannillo srl (sesto posto), Acquedotto pugliese (ottavo posto) e Tatò Paride spa di Barletta (nono posto).