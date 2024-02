"Cabaret di Stelle", per Fondazione S.E.C.A. arriva Franco Spadaro

Il 1° marzo va in scena a Trani il suo “ROMEOEGIULIETTA”

La rassegna umoristico – cabarettisticaideata dallacontinua ilcone il suo "ROMEOEGIULIETTA"; rappresentazione indiscussa del teatro vernacolare pugliese nonché grande autore e interprete dell'esilarante commedia "Mi separo" e "Mi separo 2" con le sue centinaia di repliche "sold out" nei diversi teatri pugliesi e non solo.La direzione artistica della rassegna è di Giuliano Ciliberti.in vendita su https://www.diyticket.it/events/Musica/15433/franco-spadaro-romeo-e-giulietta-cabaret-di-stelle o presso la sede del Polo Museale.L'ultimo appuntamento sarà venerdì 15 marzo con Nico Maretti.La rassegna è in collaborazione con Fineco Bank Private Banking Barletta, Fondazione Megamark, Universo Salute Opera Don Uva, Gest® e Regione Puglia.Info: tel. 0883.58.24.70 o mail: info@fondazioneseca.it