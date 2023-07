Daniel “Pipi” Piazzolla a Trani per dare il via alla decima edizione dell’International Trani Tango

conoscerà la città che ha dato i natali a suo nonno, genio indiscusso del tango moderno, nipote di Pantaleone, pescatore partito proprio da Trani alla ricerca di fortuna in Sudamerica fino a fermarsi a Mar De Plata, città in cui decise di stabilirsi dopo il naufragio della sua barca.L'incontro (ad ingresso libero) con l'artista è stato organizzato dall'Aps InMovimento che, grazie al progetto Radici promosso da Enit Argentina e Pugliapromozione, ha permesso all'artista di arrivare in Italia. Piazzolla sarà ospite del talk in cui dialogherà con Francesco Donato, nei giardini della villa comunale di Trani a partire dalle ore 20. Parole, tango e radici da raccontare, per vivere le emozioni del tango nella città da cui tutto ha avuto inizio. "Astor ha creato una musica universale. Cresciuto tra l'Argentina e New York, ha unito nei suoi virtuosismi la grande passione per la composizione classica e l'ammirazione per il tango" racconta Daniel, che aggiunge "Sono orgoglioso di essere suo nipote e molto grato per tutti i consigli che mi ha dato". Pipi è un batterista, e naturale erede della storia musicale di suo nonno Astor. Oltre a raccontare qualcosa in più di sé, si esibirà con i maestri Giacomo Desiante alla fisarmonica, Gianfranco Menzella al sassofono e Ilario De Marinis al contrabbasso.Un eccezionale ospite d'onore per dare il via alla decima edizione dell'International Trani Tango, in programma in piazza Duomo dal 13 al 16 luglio, ricca di novità e soprese.