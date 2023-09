Legambiente Corato organizza visita guidata nei luoghi meno noti di Trani

Continua il viaggio alla scoperta di luoghi e sapori poco conosciuti tra le più belle città del nostro territorio. A grande richiesta, dopo il sold out dello scorso anno, il circolo di Legambiente Angelo Vassallo di Corato ha organizzato un'uscita a Trani domenica 1 ottobre a partire dalle ore 15:30.Saranno visitati a piedi diversi monumenti tra quelli noti ad angoli poco conosciuti della città gratuitamente fino a esaurimento posti con la guida del cultore di storia locale Francesco Petrarota. La città di Trani non ha bisogno di presentazioni ed è per questo motivo che proponiamo di nuovo una nuova visita, ma con un nuovo itinerario.Tutti i partecipanti dovranno arrivare con mezzo proprio. Chi vorrà prendere parte all'iniziativa dovrà prenotarsi inviando un sms al seguente numero 3490070730, solo negli orari pomeridiani con l'indicazione di nome, cognome e il numero delle persone. Con la conferma, si avrà comunicazione del luogo d'incontro per la visita.E' prevista anche un'apericena di degustazione facoltativa sul porto al Babalù intorno alle 20:00 (sempre con prenotazione).