Caldo torrido in Puglia, ordinanza urgente per i lavori in agricoltura

In vista della terza ondata di caldo prevista sul territorio nei prossimi giorni, con picchi fino a 43 gradi, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha firmato l'ordinanza n° 258 riguardo l'attività lavorativa nel settore agricolo in condizioni di esposizione prolungata al sole, contingibile ed urgente per motivi di igiene e sanità pubblica.Secondo quanto disposto,sull'intero territorio regionale nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di lavoro nel settore agricolo, limitatamente ai soli giorni in cui la mappa del rischio indicata sul sito Worklimate (link) riferita a "lavoratori esposti al sole" con "attività fisica intensa" alle ore 12, segnali un livello di rischio "alto".Restano salvi i provvedimenti dei Sindaci limitati all'ambito territoriale di riferimento.