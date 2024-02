Nel contesto dell'attuale agitazione agricola che si sta diffondendo in Europa, a Corato un convegno sul tema "La Rivolta degli Agricoltori in Europa". L'evento, organizzato dall'Associazione ANIEL (Associazione negli intenti ed espressioni della libertà) di Corato è in programma per il 6 Febbraio presso la Casa Parrocchiale San Giuseppe, sarà un'occasione cruciale per esaminare da vicino le sfide e le rivendicazioni dei coltivatori che stanno emergendo in tutta l'Europa. Pino Convertini, Coordinatore Regionale C.R.A. e Membro del Direttivo Nazionale, sarà tra i principali relatori, portando con sé una vasta esperienza e una profonda comprensione delle questioni agricole che attualmente scuotono il continente. L'evento fornirà un forum per discutere apertamente e onestamente sulla problematica degli Agricoltori italiani ed europei.