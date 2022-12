Tragedia sfiorata sulla ex strada provinciale 231, che collega Corato e Andria.Un mezzo pesante adibito al trasporto di gpl per conto dell'Enel gas, dopo aver sfondato il guard rail è rimasto incastrato sulla scarpata della prima uscita, in territorio andriese, nei pressi di "Pomo carri". L'autista del mezzo è rimasto miracolosamente illeso, solo in stato di shock, riuscendo ad evitare di finire nella vicina scarpata.Il sinistro è avvenuto poco prima delle ore 13 di martedì 27 dicembre. Al momento non si conoscono le cause del sinistro. Sul posto personale del pronto intervento della Polizia locale di Andria, agli ordini del maresciallo Lorenzo Caldarola, i Vigili del fuoco ed il 118.Sul posto, per mettere in sicurezza la strada ed il pericoloso carico esplosivo, sono giunti intorno alle ore 13,40, da Bari, Vigili del fuoco del reparto Nbce.