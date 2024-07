Nova Siri: due vigili del fuoco muoiono nel tentativo di salvare una famiglia

Avevano lavorato per anni a Corato prima di prendere servizio nella cittadina lucana

Powered by

Due vigili del fuoco sono morti durante le operazioni di spegnimento di un incendio di vegetazione divampato nel comune di Nova Siri, in provincia di Matera.I due si chiamano, entrambi 45 enni. I pompieriprima di trasferirsi nella cittadina lucana.Secondo quanto riportato da Ansa: "Volevano salvare una famiglia, la cui abitazione era messa in pericolo dalle fiamme. Ma sono caduti in un dirupo che gli è costato la vita".Il cordoglio è stato manifestato anche dai ministri Matteo Piantedosi, Antonio Tajani, Nello Musumeci, Guido Crosetto e dai presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana.