Carnevale Coratino, il percorso della sfilata di oggi

Dopo due anni di pausa dovuti al Covid, torna ufficialmente il Carnevale Coratino, con la 43esima edizione. Oggi la prima sfilata a partire dalle 14:30, con più di 5000 partecipanti.L'evento carnascialesco, patrocinato dalla Regione Puglia, Parco Nazionale dell'Alta Murgia e dal Comune di Corato, vedrà una straordinaria partecipazione con quasi 5.000 partecipanti nel coloratissimo serpentone mascherato, che avrà il suo raduno in zona Via Lama Di Grazia alle ore 14.30.I gruppi mascherati delle scuole di ogni ordine e grado hanno scelto di rappresentare le sfumature del mondo Disney e dei suoi 100 anni di fantasia.Interessante la presenza di gruppi provenienti anche da Ruvo ed Andria.Il percorso seguirà poi l'incrocio con Via Trani e l'extramurale, per poi proseguire su Via Aldo Moro e continuare sui corsi cittadini, fino a Piazza Cesare Battisti dove ci saranno le esibizioni di tutti i gruppi, come di consueto.Tra le novità di questa edizione del Carnevale del Nord-barese la presenza di tre postazioni dotate di ledwall lungo il percorso.Alla conduzione della postazione ad angolo tra Via De Gasperi e Corso Garibaldi ci sarà l'attore e conduttore Luciano Riccardi, mentre su quella di Piazza Cesare Battisti gli speaker di Radio Selene media partner dell'evento Mariarita Dinoia e Stefano Alicchio.