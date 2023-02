Carnevale Coratino, la sfilata d'anteprima apre ufficialmente la quarantatreesima edizione

Ieri mattina, la città di Corato si è animata per la sfilata di anteprima del quarantatreesimo carnevale coratino. La tradizionale festa popolare ha richiamato numerosi cittadini per le strade, per ammirare le maschere dei gruppi privati.In un crescente entusiasmo, i gruppi hanno sfilato per il corso cittadino, in un percorso ridotto.La sfilata di ieri ha rappresentato solo l'anteprima di una serie di eventi che si svolgeranno nei prossimi giorni in occasione del primo carnevale post Covid.La città si prepara a vivere giorni di festa e di allegria, in attesa del gran finale, le sfilate del 19 e del 21 febbraio, che rappresenteranno il culmine della manifestazione.