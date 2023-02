Carnevale Coratino, sabato in piazza con Manu Circus

L'artista circense sarà in Piazza Marconi dalle ore 18:30

Tra le attività collaterali del 43esimo Carnevale Coratino, organizzato dalla Pro Loco Quadratum con il patrocinio del Comune di Corato, ParcoNazionale Alta Murgia, Regione Puglia e Unpli Puglia, c'è anche ManuCircus con lo spettacolo "Delirium Show".L'appuntamento è per Sabato 18 Febbraio alle ore 18:30 in Piazza Marconi, dinanzi al Teatro Comunale.Artista circense dalle mille sfaccettature, adrenalinico e scoppiettante, ManuCircus sfida la gravità in tutta la sua forza e cerca amicizia e calore nel suo fedele compagno di viaggio: il Fuoco.Non si ferma un attimo e attrezzo dopo attrezzo stupisce piccoli e grandi con numeri sempre piùdpericolati.In poche parole, ManuCircus un artista follemente Circense.L'ingresso è gratuito.