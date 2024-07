Cavallette a Corato, tante le segnalazioni dei cittadini

Con il caldo e i cambiamenti climatici è possibile che si ripresenti il problema delle cavallette. È quanto accaduto a Corato e a sottolinearlo sono stateche da questa mattina si sono imbattuti con le prime locuste. Queste ultime sono in strada, vicino ai marciapiedi e, come sottolinea qualche coratino,«L'intento delle segnalazioni fatte sui vari social - spiega un utente - non è quello di fare polemiche ma di fare in modo che la voce arrivi a chi di competenza».Alcuni cittadini sono già corsi ai ripari, Servizi ambientali del Nord barese e altri ancora hanno iniziato a chiedere agli enti specializzati in materia alcuni i necessari interventi fitosanitari.L'obiettivo delle segnalazioni è quello di puntare ad una soluzione da attivare il prima possibile per evitare che la popolazione, d'estate, resti chiusa in casa per paura di fare spiacevoli incontri.