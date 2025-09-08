Eventi
Centro Servizi per le Famiglie, a Corato il ciclo di incontri “Ripartiamo insieme”
Partecipazione gratuita e su prenotazione
Corato - lunedì 8 settembre 2025 10.36 Comunicato Stampa
A partire da oggi, lunedì 8 settembre, sul territorio di Corato è possibile partecipare a un ciclo di incontri informativi e laboratori denominati "Ripartiamo insieme", promosso dal Centro Servizi per le Famiglie dell'Ambito Territoriale Sociale, in collaborazione con l'assessorato alla Città Solidale – Politiche Sociali.
Un ciclo d'incontri che si svolgeranno presso il Centro Servizi per le Famiglie, sito in via Talete n. 2, nelle date del'8-15-22-30 settembre 2025.
Un percorso dedicato al benessere delle famiglie, guidato da un'équipe composta da psicologo, educatrice, assistente sociale e mediatrice familiare. Il laboratorio si propone di offrire uno spazio di ascolto, confronto e crescita rivolto a genitori, coppie e bambini con attività mirate a rafforzare le relazioni, gestire i conflitti e promuovere il dialogo.
La partecipazione è gratuita e su prenotazione. Attraverso giochi, laboratori creativi e momenti di gruppo, il progetto intende favorire una ripartenza emotiva e relazionale. Un'occasione concreta per ricominciare insieme con un'innovativa esperienza, basata su divertimento e socializzazione.
