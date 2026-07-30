Corato Calcio al campionato di Promozione Pugliese: «Costruiamo un percorso solido e duraturo»

Corato Calcio si iscriverà regolarmente al prossimo campionato di Promozione Pugliese. Questa decisione nasce esclusivamente dalla passione per i colori neroverdi e dalla volontà di non disperdere un patrimonio sportivo e umano costruito negli anni. È una scelta resa possibile grazie al sostegno e alla disponibilità di pochi amici che hanno a cuore il presente e il futuro del Corato Calcio e che hanno deciso di dare il proprio contributo affinché questa storia possa continuare.«Siamo consapevoli delle difficoltà che ci attendono e delle sfide che dovremo affrontare. Per questo motivo il progetto sarà improntato alla sostenibilità, alla serietà e alla valorizzazione delle risorse del territorio - ha dichiarato-. L'obiettivo principale sarà quello di costruire una squadra composta in larga parte dai ragazzi del nostro settore giovanile, che rappresenta da sempre uno dei fiori all'occhiello del calcio coratino. A loro vogliamo affidare il compito e l'orgoglio di difendere i colori neroverdi, offrendo ai giovani talenti di Corato l'opportunità di crescere e confrontarsi nel calcio dei grandi.»«Non ci poniamo l'obiettivo di vincere il campionato. La nostra ambizione sarà quella di creare un gruppo unito, competitivo e capace di valorizzare il lavoro svolto negli anni dal settore giovanile, gettando le basi per un futuro solido e duraturo. - ha proseguito -. Il nuovo percorso rappresenta quindi un progetto differente, fondato su principi di sostenibilità, trasparenza e valorizzazione dei giovani, con l'obiettivo di garantire continuità al calcio cittadino.»L'appello dell'associazione: «Il Corato Calcio appartiene alla sua città e a tutti coloro che credono nei valori dello sport. Per questo motivo rivolgo un invito sincero a chiunque voglia dare una mano, con idee, tempo, professionalità o sostegno: ogni contributo sarà prezioso e sarà accolto con entusiasmo.»«Inizia un nuovo percorso, forse più difficile, ma animato dalla stessa passione che da sempre contraddistingue i nostri colori. Insieme possiamo continuare a scrivere la storia del Corato Calcio.» ha concluso.