Vincenzo Mazzilli ErbeNobili Basket Corato
Vincenzo Mazzilli ErbeNobili Basket Corato
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ErbeNobili Basket Corato, Vincenzo Mazzilli nuovo direttore generale

«Ogni giorno lavoriamo con determinazione per farci trovare pronti all'inizio del nuovo campionato»

Corato - lunedì 3 agosto 2026 10.27 Comunicato Stampa
Sarà Vincenzo Mazzilli il nuovo direttore generale della ErbeNobili Basket Corato. L'annuncio lo da la stessa società coratina. Vincenzo sarà la voce della società, una figura autorevole che terrà i contatti con tutte le componenti del gruppo squadra e rappresenterà la società nelle varie occasioni formali.

Tornato nell'estate 2025 dopo tanti anni passati a Molfetta, coach Mazzilli quest'anno ricoprirà inoltre anche il delicatissimo ed importantissimo ruolo di responsabile del settore giovanile. Un anno intenso quello che aspetta dunque Vincenzo.

Queste le sue prime parole da nuovo DG neroverde:

Sono onorato di poter rappresentare la Società Basket Corato nel prestigioso ruolo di Direttore Generale e Responsabile del Settore Giovanile.
Desidero ringraziare il Presidente per la fiducia che ha riposto in me, affidandomi questo importante incarico.
Ci attende una stagione impegnativa, ma proprio le difficoltà potranno renderci ancora più consapevoli della qualità della nostra organizzazione e delle persone che ne fanno parte.
Dalla conclusione della scorsa stagione non ci siamo mai fermati: ogni giorno lavoriamo con determinazione per farci trovare pronti all'inizio del nuovo campionato. Purtroppo, la precarietà della nostra situazione logistica ci ha costretto a rinunciare a tre campionati giovanili, con la conseguente perdita di diversi ragazzi che hanno scelto di trasferirsi in altre società per poter continuare il proprio percorso sportivo.
Nonostante questo, l'arrivo del nuovo main sponsor Erbenobili ci ha dato ulteriore entusiasmo e nuove energie. Abbiamo quindi lavorato con grande impegno alla costruzione dei roster della Serie B Interregionale, dell'Under 19 Gold, dell'Under 17 Eccellenza, dell'Under 14 e dell'Under 13.
Siamo molto soddisfatti del lavoro svolto. Crediamo di aver allestito gruppi competitivi, composti da tanti giovani e giovanissimi desiderosi di indossare con orgoglio i colori neroverdi, guidati da uno staff tecnico di assoluto valore.
Per quanto mi riguarda, gran parte del mio lavoro si è svolta anche nelle sedi istituzionali, attraverso un costante confronto con amministratori comunali di diversi comuni limitrofi, con l'obiettivo di individuare soluzioni che consentano alla nostra società di proseguire le proprie attività anche al di fuori di Corato. Parallelamente abbiamo sviluppato importanti collaborazioni con numerose realtà cestistiche del territorio.
Tra queste, assume un valore particolare l'accordo con il Basket Barletta, che permetterà ai ragazzi della nostra Under 19 Gold di essere inseriti stabilmente nel roster della loro Serie C Interregionale, offrendo loro un'opportunità concreta di crescita tecnica e personale.
Ci aspetta tanto lavoro, ma ciò che vedo ogni giorno mi rende fiducioso: tanta passione, grande disponibilità e soprattutto tanti sorrisi all'interno della famiglia Erbenobili Basket Corato.
Sarà una stagione difficile, ma anche entusiasmante, da vivere tutti insieme.

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