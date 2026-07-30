Filippo Tatò
Filippo Tatò
Politica

Il consigliere Filippo Tatò si dimette dalla carica di Vicepresidente della V Commissione Consiliare

La nota del consigliere di Direzione Corato

Corato - mercoledì 29 luglio 2026 12.44 Comunicato Stampa
Il consigliere di Direzione Corato Filippo Tatò annuncia le sue dimissioni dalla carica di Vicepresidente della V Commissione Consiliare attraverso una pec inviata al Presidente della Commissione stessa ed in copia a Sindaco, Assessori, Presidente del Consiglio Comunale e Consiglieri tutti.

Di seguito la nota:
«Io sottoscritto consigliere comunale, membro della V Commissione Consiliare, eletto nella seduta di insediamento del 22/07/2026 alla carica di Vicepresidente della stessa Commissione, con la presente sono a comunicare quanto segue.
Ho accettato l'elezione a Vice Presidente, ritenendo che la designazione della mia persona fosse espressione della volontà di garantire un'equilibrata rappresentanza tra maggioranza e minoranza in tutti gli organi consiliari.

Successivamente ho verificato che tutte le presidenze delle Commissioni e sei delle sette vicepresidenze sono state attribuite a consiglieri della maggioranza, lasciando alla minoranza una sola vicepresidenza. Se avessi conosciuto tale impostazione, non avrei accettato l'incarico.
Ritengo che questa scelta rappresenti un'occasione mancata per affermare una cultura istituzionale fondata sul rispetto del pluralismo e sul riconoscimento del ruolo delle opposizioni.

La concentrazione presso la maggioranza di tutti gli incarichi di vertice delle Commissioni non è il segnale di un confronto aperto e partecipato, ma quello di una gestione che tende ad accentrare anche le funzioni che, per loro natura, dovrebbero favorire il dialogo e il coinvolgimento di tutte le componenti del Consiglio Comunale.

Non intendo essere l'eccezione utile a rappresentare formalmente un equilibrio che, nella sostanza, non esiste.
Per queste ragioni, nel rispetto dell'Istituzione comunale e dei cittadini che rappresento, rassegno le mie dimissioni dalla carica di Vicepresidente della V Commissione.

Continuerò a svolgere con impegno e senso di responsabilità il mio mandato di Consigliere comunale e di componente delle Commissioni.
Il confronto democratico deve trovare attuazione nei fatti e non soltanto nelle dichiarazioni di principio».
  • Direzione Corato
TARI 2026, Polis: «A Corato aumenti fino all’87%»
30 luglio 2026 TARI 2026, Polis: «A Corato aumenti fino all’87%»
La Corte dei Conti boccia i bilanci del Comune di Corato. Maldera: «Chiarezza e risposte puntuali»
30 luglio 2026 La Corte dei Conti boccia i bilanci del Comune di Corato. Maldera: «Chiarezza e risposte puntuali»
Altri contenuti a tema
Direzione Corato: «Lo sport è futuro. Servono scelte non emergenze» sport Direzione Corato: «Lo sport è futuro. Servono scelte non emergenze» La nota del Movimento Civico "Direzione Corato"
Sicurezza a Corato, la lettera aperta delle opposizioni al sindaco De Benedittis Sicurezza a Corato, la lettera aperta delle opposizioni al sindaco De Benedittis Tra le richieste avanzate dalle forze di minoranza una maggiore presenza della Polizia Locale sul territorio
L'Antimafia sbarca a Corato: il senatore Melchiorre incontra le istituzioni per un piano anti-criminalità Attualità L'Antimafia sbarca a Corato: il senatore Melchiorre incontra le istituzioni per un piano anti-criminalità Allarme sicurezza in città dopo i recenti gravi fatti di cronaca: il membro della Commissione Antimafia incontra partiti e istituzioni per una risposta coordinata
Gestione amministrativa, la critica delle opposizioni: «Opacità e spreco di denaro pubblico» Gestione amministrativa, la critica delle opposizioni: «Opacità e spreco di denaro pubblico» Al centro delle contestazioni gli affidamenti diretti di opere pubbliche e di incarichi professionali
1 Perrone (Direzione Corato): «Affidamenti diretti senza indagine di mercato, si tradisce la promessa di trasparenza» Perrone (Direzione Corato): «Affidamenti diretti senza indagine di mercato, si tradisce la promessa di trasparenza» La nota critica a seguito dell'ultima seduta di consiglio comunale
Dirigente Cacosso, le opposizioni: «Conflitto d'interessi e mancato controllo dell'amministrazione» Dirigente Cacosso, le opposizioni: «Conflitto d'interessi e mancato controllo dell'amministrazione» La nota critica sull'operato poco trasparente nel Settore III
Direzione Corato frena l'auto-nomina: «Marcia indietro sul collaudatore dell'estramurale» Direzione Corato frena l'auto-nomina: «Marcia indietro sul collaudatore dell'estramurale» L'amministrazione revoca la determina che vedeva il dirigente dei lavori pubblici nominare sé stesso
«Nessuna offerta per il tensostatico»: la critica di Direzione Corato «Nessuna offerta per il tensostatico»: la critica di Direzione Corato Il movimento di centrodestra contesta anche la fuga dei dipendenti comunali
FOOI, Tommaso Loiodice è il nuovo presidente del consiglio di amministrazione
30 luglio 2026 FOOI, Tommaso Loiodice è il nuovo presidente del consiglio di amministrazione
"Libertà in Valigia ": il nuovo libro di Capurso e Catalano frutto di sei anni di ricerche
29 luglio 2026 "Libertà in Valigia": il nuovo libro di Capurso e Catalano frutto di sei anni di ricerche
"100x100 Maturi ", premiati 260 studenti del territorio grazie all'iniziativa del Viva Network
29 luglio 2026 "100x100 Maturi", premiati 260 studenti del territorio grazie all'iniziativa del Viva Network
"Disegnare la rappresentanza ": a Corato un incontro sulla riforma elettorale italiana
29 luglio 2026 "Disegnare la rappresentanza": a Corato un incontro sulla riforma elettorale italiana
Al via i lavori di restauro della Palazzina Chiefa nel Cimitero Comunale
28 luglio 2026 Al via i lavori di restauro della Palazzina Chiefa nel Cimitero Comunale
Commissioni consiliari, Scaringella (Udc): «Le logiche di spartizione hanno prevalso sul merito»
28 luglio 2026 Commissioni consiliari, Scaringella (Udc): «Le logiche di spartizione hanno prevalso sul merito»
Presidenze di commissione tutte in mano alla maggioranza. L’opposizione non ci sta
28 luglio 2026 Presidenze di commissione tutte in mano alla maggioranza. L’opposizione non ci sta
Convocato il Consiglio comunale a Corato: tutti i punti all'ordine del giorno
28 luglio 2026 Convocato il Consiglio comunale a Corato: tutti i punti all'ordine del giorno
© 2016-2026 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.