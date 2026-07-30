Il consigliere Filippo Tatò si dimette dalla carica di Vicepresidente della V Commissione Consiliare

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Il consigliere di Direzione Corato Filippo Tatò annuncia le sue dimissioni dalla carica di Vicepresidente della V Commissione Consiliare attraverso una pec inviata al Presidente della Commissione stessa ed in copia a Sindaco, Assessori, Presidente del Consiglio Comunale e Consiglieri tutti.Di seguito la nota:«Io sottoscritto consigliere comunale, membro della V Commissione Consiliare, eletto nella seduta di insediamento del 22/07/2026 alla carica di Vicepresidente della stessa Commissione, con la presente sono a comunicare quanto segue.Ho accettato l'elezione a Vice Presidente, ritenendo che la designazione della mia persona fosse espressione della volontà di garantire un'equilibrata rappresentanza tra maggioranza e minoranza ingli organi consiliari.Successivamente ho verificato che tutte le presidenze delle Commissioni e sei delle sette vicepresidenze sono state attribuite a consiglieri della maggioranza, lasciando alla minoranza una sola vicepresidenza. Se avessi conosciuto tale impostazione, non avrei accettato l'incarico.Ritengo che questa scelta rappresenti un'occasione mancata per affermare una cultura istituzionale fondata sul rispetto del pluralismo e sul riconoscimento del ruolo delle opposizioni.La concentrazione presso la maggioranza di tutti gli incarichi di vertice delle Commissioni non è il segnale di un confronto aperto e partecipato, ma quello di una gestione che tende ad accentrare anche le funzioni che, per loro natura, dovrebbero favorire il dialogo e il coinvolgimento di tutte le componenti del Consiglio Comunale.Non intendo essere l'eccezione utile a rappresentare formalmente un equilibrio che, nella sostanza, non esiste.Per queste ragioni, nel rispetto dell'Istituzione comunale e dei cittadini che rappresento,Continuerò a svolgere con impegno e senso di responsabilità il mio mandato di Consigliere comunale e di componente delle Commissioni.Il confronto democratico deve trovare attuazione nei fatti e non soltanto nelle dichiarazioni di principio».