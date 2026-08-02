Corato, inclusione e spettacolo protagonisti: torna "Tra Spettacolo e Solidarietà – Il Quartiere è in Festa"

Una serata dedicata all'inclusione, alla solidarietà e alla cultura dello stare insieme, dove la musica e lo spettacolo diventano strumenti per abbattere le barriere e valorizzare ogni persona. È questo lo spirito della XVIII edizione della manifestazione "Tra Spettacolo e Solidarietà – Il Quartiere è in Festa", in programma sabato 8 agosto, alle ore 20.30, in Piazza Almirante, con ingresso libero.L'iniziativa è promossa dal Centro Zenith Associazione Culturale, con il coordinamento generale di Vito Cifarelli e la direzione artistica di Giacomo e Katia Celentano, ed è patrocinata dall'Assessorato alla Coesione Sociale e alla Prossimità della Città di Corato.Giunta alla diciottesima edizione, la manifestazione rappresenta ormai uno degli appuntamenti più significativi dell'estate coratina sul fronte dell'inclusione sociale. Un evento che negli anni ha saputo coniugare spettacolo e impegno civile, offrendo visibilità ai percorsi di integrazione delle persone con disabilità e promuovendo una cultura della solidarietà attraverso il linguaggio universale dell'arte.Ad aprire la serata saranno proprio i ragazzi del Centro Zenith, protagonisti di un musical ispirato ai grandi classici del canzoniere italiano. Un'esibizione che testimonia il valore educativo dell'arte e il lavoro quotidiano svolto dall'associazione per favorire autonomia, partecipazione e piena inclusione.Accanto ai momenti di spettacolo, ampio spazio sarà dedicato alla sensibilizzazione sociale. Il professor Domenico Resta, della Fondazione ANT, illustrerà l'importanza della prevenzione oncologica e presenterà le attività che la Fondazione svolge quotidianamente nel territorio, garantendo assistenza domiciliare gratuita ai malati oncologici e terminali e sostegno alle loro famiglie.Tra gli ospiti più attesi figura Thomas Shoek, considerato uno dei pionieri del rap gospel italiano. Nato all'interno della Comunità di San Patrignano, porterà sul palco una testimonianza personale intensa, accompagnata da brani che raccontano il riscatto, la speranza, l'amore e la fede, offrendo un messaggio capace di parlare soprattutto alle nuove generazioni.Grande attesa anche per gli special guest della serata. La voce di Manuela Villa, erede della grande tradizione musicale italiana e figlia dell'indimenticato Claudio Villa, impreziosirà il programma con un'esibizione di forte impatto emotivo, mentre lo showman Stefano Bucci accompagnerà il pubblico con momenti di comicità e intrattenimento.La manifestazione riserverà inoltre uno spazio significativo alla Locanda dei Giullari – Il Food Truck dell'Imperfezione, progetto che promuove l'inserimento lavorativo e l'autonomia delle persone con disabilità attraverso la preparazione e la vendita di prodotti gastronomici tipici. Un'iniziativa che rappresenta un esempio concreto di inclusione e di economia sociale.Non mancheranno le esibizioni di alcuni giovani talenti coratini, scelti per valorizzare le risorse artistiche del territorio e offrire loro un'importante vetrina davanti al pubblico cittadino.Il gran finale sarà affidato a un coinvolgente DJ Set Anni '90, pensato per trasformare Piazza Almirante in una grande festa aperta a tutti, dove ragazzi, famiglie e cittadini potranno condividere un momento di allegria senza distinzioni, nel segno dell'inclusione.A condurre la manifestazione sarà Franco Tempesta, volto noto al pubblico locale. L'intera serata sarà trasmessa in diretta streaming su Il Barese TV e sui principali portali Facebook, consentendo di seguire l'evento anche a distanza.Da diciotto anni Tra Spettacolo e Solidarietà – Il Quartiere è in Festa dimostra che una comunità cresce quando sceglie di mettere al centro le persone. La musica, l'arte e la solidarietà diventano così strumenti capaci di creare relazioni, abbattere pregiudizi e costruire una società più inclusiva, nella quale ciascuno possa sentirsi protagonista.»L'appuntamento è quindi per sabato 8 agosto alle ore 20.30 in Piazza Almirante, per una serata che unirà spettacolo, emozioni e impegno sociale, confermando ancora una volta come la solidarietà possa trasformarsi in una grande festa condivisa.