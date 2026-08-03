Donazioni di sangue, il calendario di agosto di AVIS Corato: raccolte all'ospedale Umberto I

Venerdì 7 agosto – Donazione presso il punto fisso di raccolta dell'ospedale "Umberto I"

Sabato 8 agosto – Autoemoteca a Torre Palomba.

Sabato 22 agosto – Donazione presso il punto fisso di raccolta dell'ospedale "Umberto I"

Domenica 23 agosto – Doppia raccolta, presso il punto fisso di raccolta dell'ospedale "Umberto I" e con l'autoemoteca davanti alla sede AVIS, in occasione della Festa Patronale di San Cataldo

Venerdì 28 agosto – Donazione presso il punto fisso di raccolta dell'ospedale "Umberto I"

Domenica 30 agosto – Doppia raccolta, presso il punto fisso di raccolta dell'ospedale "Umberto I" e con l'autoemoteca in piazza Cesare Battisti.

Ogni estate si ripete lo stesso scenario: mentre il fabbisogno di sangue negli ospedali resta costante, e in alcuni casi aumenta, le donazioni registrano un fisiologico calo. Le ferie, il caldo e gli spostamenti riducono la disponibilità dei donatori, mettendo a rischio le scorte necessarie per garantire trasfusioni, interventi chirurgici, cure oncologiche e assistenza nelle emergenze.Per questo AVIS Corato lancia un nuovo appello alla cittadinanza: chi può, doni sangue. È un gesto volontario, sicuro e gratuito che richiede poco tempo, ma il cui valore è inestimabile.Per tutto il mese di agosto l'associazione ha predisposto un calendario di raccolte sia presso il punto fisso di raccolta dell'ospedale "Umberto I" sia con l'autoemoteca, così da offrire ai donatori diverse opportunità per compiere questo importante gesto di solidarietà.Il calendario delle donazioni di agosto prevede:L'invito è rivolto sia ai donatori periodici, affinché confermino la propria disponibilità anche durante il periodo estivo, sia a chi desidera avvicinarsi per la prima volta al mondo della donazione. Ogni sacca raccolta rappresenta una risorsa preziosa e contribuisce a garantire cure e speranza a chi ne ha bisogno.L'estate è il periodo più delicato per la raccolta di sangue, ma è anche quello in cui la solidarietà può fare davvero la differenza.AVIS Corato invita tutti i cittadini idonei a prenotare la propria donazione e a trasformare un piccolo gesto in un aiuto concreto per l'intera comunità.