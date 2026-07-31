Calendario estivo Corato
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Corato, le attività chiedono di accelerare sul calendario estivo: «Gli eventi generano presenze, consumi e nuove opportunità»

«Negli ultimi anni abbiamo potuto verificare concretamente quanto i grandi festival siano importanti per il centro storico»

Corato - venerdì 31 luglio 2026 10.24 Comunicato Stampa
Le attività commerciali del centro storico di Corato chiedono all'Amministrazione comunale di accelerare i tempi per l'avvio del calendario estivo di "Sei la mia città", sottolineando quanto la programmazione di festival, rassegne e iniziative coordinate abbia prodotto, negli ultimi anni, risultati importanti in termini di presenze, attrattività e ricadute economiche.

A intervenire sono Andrea Sanicandro, in rappresentanza delle attività food and beverage di Piazza Sedile, Andrea Maletti, in rappresentanza delle attività food and beverage di Piazza Di Vagno, e Micaela Caputo e Guerrino Vincenzo, in rappresentanza delle attività food and beverage presenti in Via Roma.

Il punto di partenza è rappresentato dai risultati ottenuti attraverso le principali manifestazioni organizzate negli ultimi anni nel centro cittadino: dalla Prima Vera Fest, con le sue scenografie e installazioni diffuse, agli appuntamenti estivi di "Sei la mia città", fino al calendario realizzato durante il periodo natalizio.

Iniziative che, secondo gli operatori, hanno dimostrato come una programmazione ampia, coordinata e continuativa sia in grado di trasformare il centro storico in un luogo vivo e frequentato non soltanto dai cittadini di Corato, ma anche da migliaia di visitatori provenienti dai comuni limitrofi.

«Negli ultimi anni abbiamo potuto verificare concretamente quanto i grandi festival e i calendari strutturati siano importanti per il centro storico», dichiara Andrea Sanicandro. «Quando la città propone scenografie, allestimenti, spettacoli e appuntamenti distribuiti su più giornate, le persone tornano a passeggiare nelle piazze e nelle strade del centro. Questo movimento genera un beneficio diretto per le attività commerciali, con un evidente aumento delle presenze, dei consumi e dei fatturati».

Andrea Maletti pone invece l'attenzione sul valore sociale delle manifestazioni e sulla capacità degli eventi di rendere gli spazi pubblici maggiormente frequentati e vissuti. «Gli eventi contribuiscono anche a rendere le piazze e le vie del centro maggiormente vissute e presidiate», afferma Andrea Maletti. «La presenza di famiglie, giovani, operatori e visitatori crea un clima positivo, ordinato e accogliente. Una città frequentata e animata è anche una città nella quale gli spazi pubblici vengono percepiti come più sicuri e restituiti pienamente alla comunità».

Anche Micaela Caputo e Guerrino Vincenzo, in rappresentanza delle attività food and beverage presenti in Via Roma, sottolineano il ruolo fondamentale della continuità nella programmazione. «Via Roma e tutto il centro storico hanno beneficiato in maniera importante delle iniziative organizzate negli ultimi anni. Abbiamo visto famiglie, giovani e visitatori provenienti da altre città scegliere Corato per trascorrere una serata, assistere agli spettacoli e vivere gli spazi del centro. Nei periodi in cui la città è animata da un calendario riconoscibile e ben comunicato, il passeggio aumenta e, di conseguenza, crescono anche i consumi nelle attività».

Gli operatori evidenziano, tuttavia, una situazione di difficoltà legata all'attuale fase di transizione. Dopo la conclusione della Prima Vera Fest e lo smontaggio delle scenografie e degli allestimenti presenti nel centro storico, non è ancora partito il calendario estivo di "Sei la mia città".

Una fase di stallo che, secondo le attività, sta determinando una significativa riduzione delle presenze nelle vie e nelle piazze centrali, con conseguenze dirette anche sui fatturati. Nonostante le difficoltà, diverse attività del centro storico stanno cercando di offrire il proprio contributo, organizzando piccoli appuntamenti musicali e culturali, compatibilmente con le proprie possibilità economiche e organizzative. Iniziative nate con l'obiettivo di animare le strade e le piazze, creare occasioni di socialità e sostenere, per quanto possibile, la movimentazione del centro cittadino.

«Le attività non sono rimaste ferme ad attendere», spiegano i rappresentanti. «Ciascuno, nei limiti delle proprie risorse, sta provando a proporre momenti di intrattenimento e cultura, assumendosi anche un impegno economico e organizzativo. Questi appuntamenti possono contribuire a tamponare l'attuale situazione, ma non possono sostituire la forza e la capacità attrattiva di un calendario cittadino ampio, coordinato e continuativo».

«In queste settimane il passeggio è diminuito in maniera evidente e molte attività stanno registrando una contrazione degli incassi», proseguono i rappresentanti. «Comprendiamo che il Comune abbia attraversato una fase amministrativa particolare, con la conclusione del precedente mandato e la recente rielezione del sindaco, ma riteniamo importante accelerare i tempi e dare continuità al percorso costruito negli ultimi anni».

La richiesta rivolta al sindaco e all'Amministrazione comunale è, dunque, quella di procedere quanto prima con la definizione e l'avvio del programma estivo, restituendo al centro storico quella capacità attrattiva che si era progressivamente consolidata. L'auspicio delle attività è che si possa ripartire al più presto con una programmazione strutturata e continuativa, capace di affiancarsi alle iniziative promosse dagli stessi operatori, riportare cittadini e visitatori nel cuore della città e sostenere concretamente il tessuto commerciale del centro storico.
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