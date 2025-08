Ciclisti morti a Terlizzi, iniziate le autopsie. Proseguiranno oggi

Sono iniziate nel pomeriggio di ieri e proseguiranno oggi le autopsie sui corpi di, di 30, 50 e 70 anni, i tre ciclisti morti domenica lungo la strada provinciale 231 (gli incarichi autoptici sono stati conferiti al professor), mentre continuano le indagini.Il conducente della, il 30enne, che stava raggiungendo Bari per proseguire in treno verso il Salento, è indagato per omicidio stradale plurimo. In quel tratto di strada il limite massimo è di: l'uomo alla guida, rimasto ferito nell'incidente e portato albarese (è stato dimesso domenica) è stato sottoposto ad accertamenti per verificare l'eventuale guida in stato di ebbrezza oppure sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.Nella serata di domenica, assistito dal suo avvocato,, a cui ha detto soltanto di essere «devastato per aver causato la morte di tre persone», si è presentato aldi Terlizzi. I quattro mezzi, su disposizione della, sono stati sequestrati insieme allo smartphone del conducente. Proprio sul cellulare saranno fatti delle verifiche per capire se lo stesse usando quando s'è verificato l'impatto e se, quindi, possa essere stato il motivo della distrazione.Un impatto talmente violento che non si esclude che complice della tragedia sia stata l'alta velocità, anche se saranno gli accertamenti ad accertarlo. Sull'asfalto gli agenti avrebbero rilevato dei segni di frenata da parte dell'auto per. La brusca frenata non sarebbe servita ad evitare lo schianto contro i ciclisti.