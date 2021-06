Climatizzazione professionale, con Termoidraulicashop le soluzioni per l’estate 2021

L'afa estiva è già arrivata: per portare una ventata di fresco ci pensa Termoidraulicashop, che propone le migliori soluzioni di climatizzazione professionale per l'estate 2021.Fresco e vivibilità in ogni ambiente, anche in piena estate, per rendere la tua casa o il tuo ufficio accogliente e ospitale durante nella stagione estiva.Proposte di design e di qualità per la climatizzazione: da Termoidraulicashop è possibile trovare i prodotti dei brand Fujitsu, Haier, Toshiba, Lg, Aermec, Clivet, Wisnow. Tutti garantiti con alte performance per uso residenziale e commerciale.Da oltre 40 al servizio dei clienti, installatori idraulici, imprese e privati, Termoidraulica Shop è specializzata nella climatizzazione professionale, distribuzione di riscaldamento, materiale antincendio, pompe di calore, idrico, industriale, solare e biomasse, con una speciale attenzione alla qualità e al prestigio dei marchi distribuiti, selezionando per la propria clientela modelli con ottime performance e sempre con un occhio dedicato al design.Attiva sul mercato dal 1981, T&I Srl è presente sul territorio con due punti vendita, uno in città a Trani in via Sant'Annibale Maria di Francia 19, e uno nella zona industriale di Molfetta in via dei Calzaturieri 6, entrambi dotati di una propria sede espositiva. Due show room aperti al pubblico, sia clientela privata, sia imprese e sia professionisti, nei quali è possibile visionare le produzioni di grandi marche e usufruire di servizi di consulenza e supporto informativo.Qualità e soddisfazione, serietà e professionalità: per saperne di più è possibile contattare direttamente l'azienda.Termoidraulicashop T&I srlVia Sant'Annibale Maria di Francia, 1976125 Trani (BT)0883.580402