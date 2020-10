Col linguaggio dei fiori: Dino e Aldo si raccontano a Pausa Caffè

I fiori raccontano in silenzio esperienze ed emozioni. Sono il segno della bellezza, simbolo della solennità. In ogni grande occasione che si rispetti non può mancare un fiore.Un mondo, quello dei fiori, che Aldo e Dino raccontano da 20 anni tutti i giorni, mettendo la propria creatività al servizio della bellezza. Un mondo che ci racconteranno questo pomeriggio, in diretta dal Caffè Manfredi di Corato, ospiti di Pausa Caffè, il programma condotto da Giuseppe Di Bisceglie sulle nostre pagine.Appuntamento alle 16, collegati su CoratoViva.it e sulla nostra pagina Facebook.