Pausa Caffè, al via il nuovo programma di CoratoViva.it coi protagonisti della vita cittadina

C'è un momento della giornata in cui la mente cerca ristoro, accantona ogni pensiero dedicato al lavoro e si concede una pausa. È il momento del caffè. Gustato da soli diventa una coccola, gustato in compagnia diventa il momento della chiacchierata, del dialogo, della condivisione.È l'idea alla base di "Pausa Caffè", il nuovo format ideato da Aldo Capogna e Giuseppe Di Bisceglie, al via da domani alle ore 16.30 e per tutti i venerdì sino alla fine dell'anno.Seduto al tavolo del Caffè Manfredi di Corato, Giuseppe Di Bisceglie dialogherà con i protagonisti della vita della città, discutendo di temi di attualità locale come in una informale chiacchierata, gustando un ottimo caffè in compagnia.Sarà il momento del confronto, dello scambio di opinioni, della riflessione comune, in diretta e con la possibilità da parte degli utenti di far parte della discussione attraverso i commenti e le domande.Il primo ospite della trasmissione sarà il sindaco Corrado De Benedittis, a pochissimi giorni dalla sua proclamazione a primo cittadino.Appuntamento dunque a venerdì 23 ottobre, alle 16.30 su CoratoViva.it e sui nostri profili Facebook.