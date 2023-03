Premiati i vincitori del contest di CoratoViva "Viva il Carnevale": le foto della serata

Social Video 2 minuti Premiazione contest "Viva il Carnevale" 2023

23 foto Cerimonia premiazione contest Viva il Carnevale 2023

Ieri sera, presso la nuova sede succursale di CoratoViva, si è tenuta ladel contest fotografico "alla presenza dell'amministrazione comunale e della redazione di CoratoViva.L'iniziativa ha visto la partecipazione di numerosi fotografi, professionisti ed amatori, ma è stato il molfettesead aggiudicarsi il primo premio grazie al maggior numero di like ricevuti sulla nostra pagina Facebook. La sua foto, intitolata "Eleganza dell'essenzialità", è stata la più suffragata con più di 800 like. Premiati anchecon la sua fotografia "Il sorriso del giullare",con lo scatto "Sorprendiamoci" econ il ritratto fotografico del- presente durante la premiazione - dal titolo "C'è sempre un modo per cambiare le cose, per divertirsi" in omaggio al film "Inside Out", che ha ricevuto il premio speciale della nostra redazione.Qui è possibile guardare glidi "Viva il Carnevale".La cerimonia di premiazione, presentata dalla caporedattrice del network Ida Vinella, è stata caratterizzata da una bella atmosfera informale e conviviale, con la presenza di tutti i vincitori e dell'amministrazione comunale, nelle figure del vice-sindaco e assessore alle politiche culturalie del primo cittadino«Sono entusiasta del successo di questo concorso. Il fatto che vi abbiano partecipatola dice lunga sulla eco che il Carnevale Coratino abbia nella nostra regione. L'amministrazione si è già seduta attorno ad un tavolo per discutere di punti forti e criticità di questa edizione ed è già al lavoro per consegnare alla città unaancor migliore». Così ha riferito il sindaco della città di Corato introducendo la cerimonia.Grazie al lavoro di squadra di tutto lo staff, con il coinvolgimento dei collaboratori di redazione Stefano Procacci, Vittorio Quinto, Sara Fiumefreddo e Savino Buonpensiere, possiamo dire che i risultati di questasono andati oltre le più rosee aspettative e la redazione si è messa già al lavoro per regalare ai lettori del(questa volta su scala regionale), un nuovo contest, che a breve sarà annunciato sui portali e sui social del gruppo giornalistico. Come dicono quelli bravi, con tanto di hashtag: #StayTuned!