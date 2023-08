Comune di Corato, approvato aggiornamento piano Protezione Civile

Approvato dal Consiglio Comunale l'aggiornamento del Piano di Protezione Civile del Comune di CoratoIl piano, che ha visto impegnata la Polizia Locale e l'Ufficio Tecnico comunale unitamente ad una equipe di specialisti della materia, permetterà di essere inseriti nel più ampio Sistema di Pianificazione e Gestione delle Emergenze della Sezione di Protezione Civile della Regione Puglia chiamato sinteticamente Si.Na.P.Si.Il piano, arricchito da numerose planimetrie, individua le principali aree del territorio comunale soggette a rischio incendio, idrogeologico, idraulico, sismico e chimico industriale.L'Amministrazione Comunale, inoltre, al fine di permettere a tutti i cittadini la consultazione del Piano, ha previsto in bilancio un'adeguata somma che consentirà una consultazione agevole di ogni elemento di vulnerabilità individuato sul territorio.Confermata, inoltre, per tutti i cittadini la possibilità di iscriversi su Info ALERT Corato per ricevere le allerta della Protezione Civile che coinvolgono il territorio di Corato.Per ricevere le allerta di protezione civile occorre iscriversi attraverso:- il canale Telegram su InfoALLERTA365 Corato;- il sito del Comune di Corato lincandosi sulla pagina di protezione civile;- ovvero su: https://corato.infoalert365.it/.Tutte le volte che il sistema di protezione Civile accerta il rischio di una qualche emergenza il cittadino riceverà i messaggi di allerta e troverà le informazioni utili attraverso idonei link per affrontarli in maniera resiliente.Il piano individua attraverso apposite tavole, tra l'altro, le aree a pericolosità idrauliche, a rischio idrogeologico, le opere idrauliche di particolare interesse pubblico, le aree verdi e boschive che possono essere soggette a rischio incendi, analizza i rischi in considerazione delle zone abitate o insediate da attività economiche e tra queste quelle a rischio chimico, le forme di mobilità attive sul territorio e che potrebbero essere compromesse o di supporto ad esigenze di Protezione Civile per la comunità cittadina ed oltre. Importante è l'individuazione sul territorio comunale di un'ampia zona idonea per servizi a supporto dei vigili del fuoco, degli organi di polizia, delle istituzioni pubbliche e sanitarie in caso di interventi che vadano oltre i confini del territorio di Corato.Non augurandosi che ciò accada, Corato diventerebbe una zona strategica di comando per interventi a supporto di un territorio molto più ampio dei propri confini. Vi sono strutture che, se non vengono compromesse nel tempo da interventi impeditivi o trasformativi, permetterebbe ad alisoccorso di qualsiasi natura di intervenire prontamente.Occorre comunque far acquisire alla popolazione quei comportamenti resilieni e non solo lamentosi che si sono riscontrati nei cittadini emiliani che da subito non hanno atteso ma si sono adoperati.