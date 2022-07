La sezione regionale della Protezione Civile ha diramato una nuova allerta meteo, stavolta arancione, relativa al territorio coratino e a quasi tutta la Puglia per rischio idrogeologico dovuto a temporali, attraverso il bollettino numero 188.Il provvedimento di potenziale criticità sarà in vigore dalle ore 20 di giovedì 7 luglio e per tutta la giornata di venerdì.Secondo il bollettino meteo, sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati o moderati fino a localmente elevati sulla Puglia centro-settentrionale, dove assumeranno carattere di persistenza. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.