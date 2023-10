Con la moto contro un muretto, muore il 41enne di Bari Piero Auciello

Tragico incidente nel pomeriggio di sabato, intorno alle 16.30, sulla strada provinciale 238, nel tratto compreso fra Altamura e Corato.Una moto, guidata dal 40enne di Bari Piero Auciello, per cause ancora in corso di accertamento è andata a schiantarsi contro un muretto a secco. Ad accorgersi dell'accaduto alcuni automobilisti che transitavano e hanno chiamato i soccorsi.Sul posto è intervenuto il 118 che ha potuto solo constatare il decesso dell'uomo. Per i rilievi, dato che lo scontro è avvenuto in territorio di Altamura, sono intervenuti gli agenti della polizia locale del comune murgiano, saranno loro a dover capire cosa sia accaduto e ricostruire la dinamica dell'incidente.Tanti i messaggi di cordoglio sui social per la scomparsa di Piero, i cui funerali si terranno domani pomeriggio alla parrocchia dell'Immacolata a Modugno.