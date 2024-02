Tamponamento su Via Trani: traffico rallentato, nessun ferito

Questa sera attorno alle 19:00, una Ford Fiesta proveniente da Via Vittor Pisani, è stata urtata, probabilmente a causa di una mancata precedenza da una Fiat Panda che sopraggiungeva in quel momento su Via Trani.L'urto ha causato seri danni al primo veicolo, ma per fortuna non vi sono state conseguenze per i conducenti. Disagi al traffico per circa un'ora, a causa degli accertamenti del caso da parte della Polizia Locale giunta sul posto.