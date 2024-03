Investito su un ciclomotore sull'estramurale di Corato

Un incidente stradale si è verificato questa mattina, poco dopo le 12:00, sull'Estramurale di Corato, dove un ciclomotore è stato colpito da un'auto.Secondo le primissime ricostruzioni, in fase di accertamento, il conducente del ciclomotore, un sessantenne residente a Corato, stava percorrendo l'arteria cittadina contromano, quando, durante la svolta su via San Vito, è stato investito da un'autovettura.Immediatamente soccorso dal personale del 118, l'uomo è stato trasportato in ospedale per ricevere le cure necessarie. Nonostante le ferite e il dolore, era cosciente al momento del soccorso.Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia locale per effettuare i rilievi e avviare le indagini preliminari.