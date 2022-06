"Con le parole... Oltre lo sguardo", evento di Secop edizioni a Milano

La società editrice Secop di Corato ha promosso, in sinergia con l'associazione regionale pugliesi di Milano, l'evento culturale intitolato "Con le parole.. Oltre lo sguardo - Poesia, fotrografia e musica dell'anima", che si svolgerà giovedì 16 giugno a Palazzo Cusani, nel capoluogo lombardo, a parire dalle ore 18:30. La manifestazione è organizzata in collaborazione con il Circolo di cultura e scienza "Piri Piri" e sotto l'egida della Brigata di supporto al (Hg) Nrdc-it.

Un incontro singolare che spazierà dalla letteratura alla musica, passando per la fotografia, attraverso due libri. Secop ha scelto due testi, che saranno presentati al pubblico milanese: "Figli della luce", alla presenza del giornalista, poeta e scrittore Enzo Quarto e "Le piogge e i ciliegi", con la partecipazione d

i Angela De Leo, scrittrice, poetessa e critico letterario.

Due libri di genere letterario diverso: poesia e narrativa, accomunati dallo sguardo particolare della fotografia e dal respiro universale della musica.

In "Figli della luca" (di Enzo Quarto, Uccio Papa e Mirko Signorile) poesia, fotografia e musica si fondono in un'unica sintesi, che si fa armonia tra linguaggi diversi e batte al ritmo di un unico cuore, che sa rigenerarsi riscoprendo gli occhi bambini, per potersi vestire ancora di stupore.

Ne "Le piogge ei ciliegi" (di Angela De Leo) le parole disegnano istantanee melodiose che ritraggono, fermandola nell'infinito presente, la figura di un nonno con il cuore eternamente bambino, sognatore e affabulatore che accende quotidianamente la luce dello stupore negli occhi dei suoi nipoti, tra le piogge e i ciliegi della vita. Canto e incanto del tempo.

La serata, moderata da Raffaella Leone, responsabile delle pubbliche relazioni per la casa editrice Secop, sarà aperta dai saluti del presidente del Circolo di cultura e scienza "Piri Piri", generale Antonio Pennino e del presidente dell'associazione regionale pugliesi, il generale Camillo de Milato. Previsti gli interventi di Agostino Picicco, giornalista e scrittore, e Giuseppe Selvaggi, scrittore e studioso di tradizioni popolari, che dialogheranno con gli autori, mentre gli intermezzi musicali saranno affidati al maestro Armando Pisanello e le letture di alcuni brani ad Angela Pellegrino e Marianna Taormina.